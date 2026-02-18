Una ciutat amb 132 passos de vianants de difícil accés
El consistori destinarà 200.000 euros a adaptar-los a persones amb mobilitat funcional. Primeres actuacions a càrrec del crèdit per a obres
L’ajuntament de Mollerussa ja té preparades les primeres actuacions incloses en la inversió de 2 milions d’euros prevista al Pla de Millora dels Espais Urbans, amb una primera fase que permetrà mobilitzar 460.000 euros en millores d’accessibilitat, voreres, senyalització i mobiliari urbà. L’alcalde, Marc Solsona, i el regidor de Sostenibilitat, Transició Energètica i Obra Nova, Josep Maria Garrofé, van assenyalar que la previsió és que els treballs puguin començar durant el mes de juny, amb la voluntat d’aprovar el projecte i la licitació de forma conjunta per escurçar els terminis d’adjudicació. El principal bloc d’aquesta primera fase és la millora de l’accessibilitat, amb un projecte que preveu la reparació i l’adequació a la normativa vigent dels 132 passos detectats en el marc del Pla de Mobilitat municipal, per facilitar els itineraris de persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional. Són barreres arquitectòniques ubicades en diferents carrers com l’avinguda Balaguer, el camí del Palau o el carrer Muralla. La inversió estimada és de 200.000 euros. En paral·lel, s’ha encarregat el projecte de senyalització vertical, amb un pressupost de 50.000 euros, per reparar o substituir la senyalització existent i renovar els elements deteriorats amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària.
El capítol de voreres concentrarà 150.000 euros i el redactat definirà actuacions destinades a millorar la seguretat i la comoditat de passada en diferents punts del municipi, amb especial atenció a la carretera N-II, l’avinguda del Canal i el nucli urbà antic. Finalment, el consistori ha encarregat el projecte de posada al punt i renovació del mobiliari urbà, dotat amb 60.000 euros, que inclourà bancs, papereres, pilones i bandes reductores de velocitat.
En paral·lel, Garrofé va subratllar que els projectes tècnics incorporaran la geolocalització dels elements objecte d’actuació, de manera que el municipi disposarà d’un inventari detallat que facilitarà la planificació de les obres, el seguiment de les intervencions i la gestió del manteniment posterior, amb l’objectiu que les millores no es quedin només en l’obra inicial i es puguin conservar en millors condicions a mitjà termini.