TRÀNSIT
Una col·lisió talla 14 hores un carril de l’A-2 al Pla
Dos camions van xocar a les 2.00 hores i un dels vehicles va acabar bolcant. Els dos xòfers van resultar ferits
Un accident entre dos camions va obligar a tallar ahir durant unes 14 hores un carril de l’A-2 a Castellnou de Seana. Aquest incident se suma als que hi ha hagut en els últims dies a l’autovia a la Segarra (més informació a la pàgina 3). El sinistre a Castellnou es va produir a les 2.21 hores al col·lidir dos camions per encalç quan un d’ells estava parat al voral, segons va informar Trànsit. Un dels tràilers va acabar bolcant a l’exterior de la calçada. Els dos conductors van resultar ferits de caràcter lleu. El sinistre va obligar a tallar mitja hora la circulació en direcció a Lleida i, posteriorment, a tallar un dels dos carrils. Una incidència que es va mantenir fins a les 16.00 hores pels treballs per a la retirada dels vehicles i la reparació de la tanca per part dels operaris.
D’altra banda, l’Informe de Risc d’Accidentalitat (2022-2024) d’avaluació de carreteres iRAP, del qual forma part la Fundació RACE, identifica que quatre trams de 34,6 quilòmetres de l’Eix Pirinenc (N-260) presenten un elevat risc d’accidents, entre els quals de l’Alt Urgell i la Cerdanya. En aquell període es van produir divuit sinistres amb sis persones mortes i vint-i-cinc ferides de gravetat.