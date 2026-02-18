INSTITUCIONS
Diputació de Lleida i UdL creen la Càtedra Ricard Viñes després del 150 aniversari
Se suma a dotze disciplines més impulsades amb la seua col·laboració. L’especialitzada en turisme d’interior investiga l’impacte de la IA en la demanda turística
La Diputació i la Universitat de Lleida crearan una Càtedra al voltant de la figura de Ricard Viñes, del naixement del qual el passat 2025 es van complir 150 anys. Poques setmanes després d’abaixar el teló de l’Any Viñes, que ha portat l’obra del músic a escenaris de Lleida, Barcelona o París, la corporació provincial i la UdL firmaran pròximament una addenda al conveni que mantenen per al finançament d’estudis especialitzats que inclourà una càtedra per estudiar i divulgar el llegat de l’autor i intèrpret lleidatà. Aquesta serà la tretzena càtedra en la qual col·laboren les dos institucions. Les primeres dotze es van presentar ahir i inclouen disciplines com el turisme, l’economia, l’educació, la integració social o l’educació en democràcia.
El conveni implica una aportació de la Diputació d’1.686.000 euros entre 2024 i 2027 i comporta la investigació i la divulgació en diferents camps. La Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya, per exemple, presentarà pròximament un informe sobre els habitatges turístics a Lleida i en prepara un altre sobre la influència de la intel·ligència artificial en la demanda turística, segons va avançar Eduard Cristóbal, degà de Dret, Economia i Turisme i director de la Càtedra. Jordi Garreta, director de la Càtedra d’Estudis Socioeconòmics i Despoblació, va explicar que en un mes presenten una investigació sobre habitatge en la Lleida rural i en preparen una altra sobre mobilitat en el mateix àmbit.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va assenyalar que “el coneixement és la millor política pública de futur que podem impulsar”, mentre que la rectora, Àngels Balsells, va dir que “la UdL se situa entre aquelles universitats de tercera generació que treballen pel compromís amb la societat”.
També van intervenir Aida Urrea, directora de la Càtedra d’Educació i Adolescència Abel Martínez; Àngel Blanch, de la Càtedra d’Escacs i Educació; Marc Ballesté, director de Patrimoni Immaterial del Pirineu; Isabel del Arco, d’Organitzacions i Territoris Saludables i Sostenibles; Ferran Badia, de la Càtedra Joan Oró; Manel Plana, d’Empresa Familiar; Carles Alsinet, d’Innovació Social; Guillem Roca, del Turó de la Seu Vella; i Paloma de Barrón i Germán París, de Trívium.