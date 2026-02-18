INFRAESTRUCTURES
Grues de la Segarra van treballar a tot ritme atenent vehicles divendres a l’autovia A-2: “trenta serveis en sis hores”
Només una firma va fer més de trenta serveis en aquest tram en menys de sis hores
Cada dia són més els conductors que denuncien desperfectes als seus vehicles pel mal estat de l’autovia A-2 al seu pas per la Segarra. En l’incident de divendres es van veure afectats com a mínim més d’una trentena de vehicles. Molts busquen rutes alternatives a l’espera de l’actuació d’emergència anunciada per l’Estat.
El caos a l’autovia A-2 al seu pas per la Segarra de divendres passat no només va col·lapsar la circulació en tots dos sentits de la via, sinó que també va provocar una intensa jornada de treball a les empreses de grues de Cervera. Grues Ametllers va fer més de trenta serveis entre les 17.00 i les 23.00 hores. “Estaven tots els cotxes amb les rodes punxades i fins i tot algun amb els vidres trencats per despreniments de l’asfalt”, va explicar el propietari, Romà Guàrdia, que també va viure la situació en primera persona assistint vehicles sota la pluja.
Disposa d’una flota de sis grues que va treballar a ple rendiment “en un lapse de temps molt curt”. Guàrdia va apuntar que la majoria de danys van ser rodes punxades, tot i que també en van haver de socórrer alguns amb els vidres trencats per culpa dels despreniments de l’asfalt.
De fet, cada dia són més els usuaris afectats pel mal estat del ferm, molts conductors denuncien haver patit desperfectes en aquest tram i busquen rutes alternatives per evitar riscos.
Una és Gemma Minguet, de Tornabous, que treballa a Santa Coloma de Queralt i almenys tres vegades per setmana passa per aquest tram de l’A-2. Explica que “l’abril del 2024 vaig estrenar cotxe, i només un mes després ja estava canviant el parabrisa perquè es va trencar per culpa d’una pedra ejectada per un camió de l’asfalt. Al juliol, repetim. I el març del 2025, tercera vegada. El resultat? La companyia d’assegurances no m’ha renovat. Ara pago més per culpa d’una carretera que és una vergonya i, a més, em consideren una conductora potencialment perillosa sense tenir-ne jo la culpa. I no tinc on reclamar”.
Teresa Lavilla, de Corbins, treballa a Barcelona i va lamentar que en alguns trams de la via “no es veuen ni les línies de terra”.
Per la seua part, Oriol Crespo, veí del Palau d’Anglesola, va viure a la carretera Ll-11 una situació similar a la de divendres passat a l’A-2. “Dimecres passat tornava de Lleida de la universitat i, a l’altura dels Alamús, vaig rebentar una roda del cotxe quan vaig passar per un sot”, va explicar.
Romà Guardia. GRUES AMETLLERS (CERVERA)
de setmana. Recordo una parella de Madrid que anava cap a Barcelona i va acabar trucant a l’hotel per dir que no hi aniria”, va relatar. La majoria dels cotxes que va recollir aquesta empresa van ser traslladats a les seues instal·lacions, que es van omplir ràpidament de vehicles Amb rodes rebentades. Romà Guardia també subratlla un “increment considerable” de serveis a l’autovia després de la nevada de gener. “Els clots van augmentar de mida i les pluges han estat el punt culminant”, va afegir.