MEDI
Hi haurà consultes sobre el futur Parc Natural del Montsec
Tercera reunió informativa a Àger
Alcaldes i representants dels consells comarcals del Pallars Jussà i la Noguera van assistir ahir a la Casa del Montsec d’Àger a la tercera reunió informativa sobre el projecte per crear el Parc Natural del Montsec. S’hi va explicar que el procés de tramitació inclourà tres processos participatius en els quals la ciutadania podrà donar la seua opinió sobre aquesta iniciativa.
Segons l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, encara no s’ha assolit el consens mínim “del 70%” per seguir endavant amb el procés, durant el qual hi haurà una “consulta pública prèvia oberta a tots els veïns”. Serà un procés en el qual puguin participar sectors importants en l’activitat econòmica del territori, com pagesos, ramaders o representants del sector turístic, i una última consulta ciutadana abans que el projecte entri en fase d’informació pública.
Per la seua part, l’alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, va explicar que “estem a favor del projecte de moment”, però va aclarir que “el més important” és que el futur parc “no condicioni els veïns” per confirmar si el seu municipi es decideix finalment per recolzar o no el projecte.