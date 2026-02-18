Millores a la Ronda Nord i nous ressalts per guanyar seguretat
L’ajuntament de Torregrossa ha completat les obres de millora a la intersecció de la Ronda Nord amb el carrer Bell-lloc, una intervenció orientada a reforçar la seguretat en un punt amb un trànsit elevat, especialment per l’activitat empresarial de l’entorn. Aprofitant aquests treballs, el consistori ha estès les mesures a altres punts del municipi. En concret, s’han instal·lat quatre ressalts nous a la Ronda Oest i la Ronda Sud. “Continuem treballant per tenir carrers més segurs i accessibles per a tothom”, va remarcar l’alcaldessa, Maribel Zamora, que va emmarcar aquestes actuacions en una estratègia continuada de millora de la mobilitat i la seguretat viària. Les obres portades a terme han anat a càrrec de l’empresa de Miralcamp Romà Infraestructures i Serveis.
La primera edil també va avançar que el pròxim front d’actuació se situa fora del nucli urbà, a la xarxa de camins rurals. “Tenim prop de 200 camins i hi ha trams amb molts clots. Portarem al ple de demà dijous una partida important, d’uns 80.000 euros, per arreglar els més danyats”, explica. L’ajuntament confia a disposar de noves línies de suport de la diputació de Lleida per impulsar aquestes millores.