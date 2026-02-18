Talent de Ponent a la Trobada Empresarial
La Boscana, Torrons Vicens, Plusfresc i Rodi parlaran sobre la seua experiència. L’esdeveniment espera mig miler d’assistents
Mollerussa tornarà a situar el focus en la innovació empresarial amb la desena Trobada Empresarial #LleidaDigital, una cita que combinarà ciberseguretat, lideratge i intel·ligència artificial i que, sobretot, donarà protagonisme a empreses del territori que explicaran la seua trajectòria i les decisions que les han fet créixer. Al bloc de casos empresarials participaran l’entrevistador Uri Sabat (LFDE, La Fórmula del Éxito), el xef Joel Castanyé (La Boscana), el director de Responsabilitat Social Corporativa Rafel Oncins (Plusfresc), el propietari Àngel Velasco (Torrons Vicens) i el responsable de tallers Josep Esteve (Rodi Motor Services). La idea, segons es va remarcar ahir, és que “qui és referent en la seua empresa” comparteixi aprenentatges amb el conjunt del teixit econòmic, tal com va remarcar la directora d’Analític Lleida, Tània Carrobé. El programa comptarà amb la participació de dotze ponents en total.
L’arrancada inclourà una intervenció sobre atacs cibernètics i ciberseguretat a càrrec de Montse Mateu, centrada tant en la prevenció com en la resposta quan l’incident ja s’ha produït. Després arribarà un apartat orientat al món de la comunicació i la marca personal amb tres perfils que han convertit la seua experiència professional en divulgació digital: la psicòloga Núria Roure, el comandant d’aviació Ramon Vallès i l’agricultor Guillem Gómez. En la presentació, Carrobé va resumir l’enfocament amb una idea clara: explicar “com una professió pot estar perfectament a les xarxes i aprofitar aquestes eines per fer difusió”.
L’agenda continuarà amb una sessió sobre productivitat i intel·ligència artificial amb Jenny Ramos, seguida d’un bloc d’IA aplicada de la mà d’Eurecat. El tram final del programa reservarà el protagonisme al territori, amb els casos empresarials, i es tancarà amb una ponència de perfil mediàtic: Uri Sabat compartirà el seu recorregut des de la ràdio i la televisió fins a l’entorn digital i el seu projecte La Fórmula del Éxito.
Narcís Romà, de Xtrategics, va remarcar l’èxit de la iniciativa, que preveu atreure mig miler d’assistents. Per la seua part, l’alcalde, Marc Solsona, va reivindicar l’acompanyament de Fira de Mollerussa com a suport logístic i de recursos a l’esdeveniment que, any rere any, s’adapta als nous reptes empresarials.