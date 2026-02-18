TRÀNSIT
Vuit multes per drogues i alcohol en controls a la Seu
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de la Seu d’Urgell han portat a terme controls preventius de trànsit per millorar la seguretat viària a la carretera. La iniciativa, que s’emmarca en un dispositiu especial coordinat a través del Servei Català de Trànsit (SCT), ha tingut com a objectiu principal combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. En el control que es va fer el cap de setmana a la capital de l’Alt Urgell, els agents van denunciar un total de vuit conductors per diferents infraccions. Les proves es van efectuar de manera aleatòria al llarg de tot el dia.
Fonts de la policia catalana van explicar que la campanya, que també s’ha fet a la resta de regions policials de Catalunya, ha permès sensibilitzar els conductors sobre els riscos i les conseqüències del consum d’aquestes substàncies per reduir així les víctimes mortals i els ferits greus en els sinistres a les carreteres.
El SCT fa també una crida a extremar la prudència en tots els desplaçaments i evitar el consum d’alcohol i drogues si es condueix. També recorda que malgrat conduir amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, l’única taxa segura per conduir és 0,0 per cent.