INFRAESTRUCTURES
Carreteres instal·larà detonadors per control remot per provocar allaus a la Bonaigua
Territori ultima la primera licitació dels dispositius aquest trimestre i invertirà 15 milions en 5 anys per instal·lar-los. La primera fase cobrirà un tram d’1,7 quilòmetres de la carretera del port
La Generalitat instal·larà al port de la Bonaigua un sistema de detonadors de so i foc per control remot per generar allaus preventives en els pendents de la muntanya, segons han anunciat les conselleries de Territori i de Presidència.
Es tracta del sistema O’Bellx, fabricat per l’empresa francesa MND, amb seu central a Sainte-Hélène-du-Lac, a prop de Lió, i una filial a Alella (Barcelona).
O’Bellx, que fa anys que es fa servir en complexos hivernals i en xarxes de carreteres d’Europa, el Canadà i els EUA, té un funcionament similar, malgrat que amb diferències al dels canons antigranís que emeten ones a distàncies quilomètriques amb la combustió explosiva de gasos com oxigen, hidrogen i acetilè.
En aquest cas, es tracta d’un canó que projecta potents ones sòniques a curta distància sobre la part superior de la capa de neu. L’impacte d’aquestes ones, generades al fer detonar una barreja d’oxigen i hidrogen, trenca la capa superior de la neu inestable i susceptible de desprendre’s i provoca allaus de manera artificial.
La seua activació remota redueix el risc per a les persones encarregades de provocar les allaus preventives davant el de sistemes com la col·locació d’explosius, que ha estat el que s’ha fet servir aquest hivern per evitar talls a la carretera de la Bonaigua per allaus naturals.
“S’instal·larà per primera vegada un sistema que desencadena allaus de manera controlada per millorar la protecció de la C-28”, va anunciar Pedro Malavia, responsable d’Actuacions en la Xarxa Viària del Pirineu de la conselleria de Territori. “S’està redactant el projecte per millorar la protecció davant de possibles allaus a la zona del Cap del Port”, que enllaça el Pallars Sobirà i Aran amb el terme d’Alt Àneu, va afegir en una jornada sobre la mobilitat al Pirineu organitzada per SEGRE.
D’aquesta manera, la previsió és licitar aquest trimestre els dispositius per a un tram d’1,7 quilòmetres (dels punts 46,6 a 48,38) per tres milions d’euros. “Serà la primera fase d’una sèrie d’actuacions similars que s’executaran anualment a partir del 2026 i fins al 2030, amb una inversió global de 15 milions d’euros” per millorar la protecció contra les allaus al port de la Bonaigua, va concloure Malavia.
Canons helitransportables que permeten coordinar 10 fogonades
Els dispositius O’Bellx, transportables en helicòpter, es col·loquen sobre unes columnes amb cistells de gairebé un metre de diàmetre. Els suports es dispersen per la zona en la qual es provocaran les allaus. Els canons, que tenen una forma que evoca tant el personatge de còmic Obèlix com una campana (bell, en anglès), es retiren per recarregar-los abans d’una campanya o d’una intervenció. Al ser traslladables, es poden distribuir segons les necessitats. Els dispositius es comuniquen amb el centre de comandament mitjançant repetidors, i el sistema permet coordinar fins a una desena d’explosions de manera simultània.