Diners de la UE per protegir la biodiversitat del pantà de l’Arròs
SEO BirdLife aconsegueix incloure l’aiguamoll del Segrià al programa Life més important de masses d’aigua
El pantà de l’Arròs d’Alcarràs, una bassa d’origen artificial de gairebé 20 hectàrees de superfície, ha entrat finalment, i a instàncies de l’organització conservacionista SEO BirdLife, en el programa Life Humedales, la iniciativa més important de conservació i recuperació de la biodiversitat animal i vegetal que ha posat en marxa la UE.
La bassa, comunicada amb una altra de propera de menor mida i caracteritzada per una àmplia franja de canyar i de joncs que envolta el perímetre interior, s’ha anat naturalitzant des que va quedar fora d’ús als anys 90 fins a convertir-se en un refugi hivernal per als ocells aquàtics migratoris. Avui resulta freqüent veure-hi l’arpella, l’agró roig, el cabussó emplomallat, el cabusset, la fotja, l’ànec collverd, la gallineta, el martinet menut i el rascló, entre altres ocells.
Abans, des de la seua construcció als anys 50, la bassa havia estat una peça clau de la primera fase del modern desenvolupament agrícola d’Alcarràs, ja que la seua comesa era subministrar aigua de reg per a les àmplies extensions d’arròs que rentaven les terres del canal d’Aragó i Catalunya que unes dècades més tard acollirien el desenvolupament fructícola de la localitat. De fet, és una de les primeres basses de regulació internes del sistema.
El programa Life Humedales, aprovat fa uns dies pel Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica), naix amb un pressupost de 160 milions d’euros ampliable a 270, té una previsió de desenvolupament de deu anys i inclourà a tot l’Estat actuacions en 107 espais de la Xarxa Natura 2000 que sumen 26.100 hectàrees.
Les actuacions, que començaran a desenvolupar-se a l’abril, se centren en la millora del funcionament hidrològic i l’augment de la seguretat hídrica davant de situacions de sequera com les dels últims anys, el control d’espècies exòtiques invasores, el reforç i manteniment d’hàbitats i la gestió del canyissar. També preveu actuar sobre l’eutrofització, un fenomen de contaminació per excés de nutrients que es dona a la bassa.
“El nostre objectiu és que el programa Life tingui impacte al territori. Per això proposem actuar en aiguamolls de dimensions més petites que complementin la iniciativa de la Generalitat”, explica Cristina Sán-chez, delegada de SEO BirdLife a Catalunya. “La proposta inicial no contemplava intervencions a Lleida”, anota.