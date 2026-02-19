La Diputació de Lleida reclama ampliar el servei d'ictus a l'Arnau de Vilanova les 24 hores
El ple aprova una declaració institucional per exigir la trombectomia mecànica al hospital lleidatà durant tot el dia i cap de setmana
La Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous una declaració institucional per reclamar al Govern de la Generalitat l'ampliació del servei d'atenció als pacients d'ictus a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. L'acord, que ha comptat amb el suport de tots els grups polítics, insta a oferir la trombectomia mecànica les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, garantint així la disponibilitat contínua de tractaments especialitzats.
Actualment, aquesta tècnica avançada per tractar els casos més greus d'accident vascular cerebral només s'aplica a l'hospital lleidatà de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. Fora d'aquest horari, els caps de setmana i els dies festius, els pacients que necessiten atenció immediata han de ser derivats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, una situació que ha generat crítiques entre usuaris i formacions polítiques. La trombectomia mecànica és una cirurgia mínimament invasiva que s'introdueix un catèter per un vas sanguini per extreure el coàgul que provoca l'ictus.
El diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez (ERC), ha recordat que "l'accident vascular cerebral és una de les principals causes de mort" i la primera causa de discapacitat adquirida en persones adultes. A Catalunya, milers de persones pateixen cada any un ictus que comporta seqüeles físiques, cognitives i emocionals, amb un fort impacte tant en la persona afectada com en el seu entorn familiar.
Equitat territorial en el tractament de l'ictus
La vicepresidenta Rosa Pujol (Ara Pacte Local) ha destacat que a Catalunya l'ictus és tractat de manera urgent i protocol·litzada a través del "Codi Ictus", creat el 2006 i pioner a Europa. Aquest sistema "salva vides i seqüeles a les persones perquè es basa en la rapidesa d'acció per al tractament, és temps-depenent", ha assegurat Pujol, afegint que això permet reduir la mortalitat i minimitzar les seqüeles al màxim o optar a la recuperació total.
El vicepresident Joan Antonio Serrano (Unitat d'Aran) ha explicat que la xarxa hospitalària catalana inclou 6 hospitals terciaris, 8 hospitals de referència i 12 hospitals comarcals, així com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que permet escurçar el temps entre l'inici de l'ictus i el tractament. Per la seva banda, Xavier Palau (Partit Popular) ha recordat que el projecte Teleictus, desenvolupat el 2007, va establir un canal de comunicació entre hospitals comarcals i centres de tercer nivell per disposar sempre d'un neuròleg de guàrdia referent.
Els quatre punts de la declaració institucional
El manifest aprovat pel ple de la Diputació recull quatre punts concrets. Primer, instar al govern de la Generalitat a oferir la trombectomia mecànica de la Unitat d'Ictus de l'Hospital Arnau de Vilanova a 24 hores, 7 dies a la setmana, garantint la disponibilitat contínua de tractaments especialitzats. Segon, exigir que aquesta mesura inclogui la dotació de recursos humans i materials necessaris per evitar la sobrecàrrega del personal sanitari.
En tercer lloc, el document estableix avaluar el compliment dels punts demanats al Govern de la Generalitat, rendint comptes a la corporació cada 6 mesos en el ple. Finalment, el quart punt preveu donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i a l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida.
Igualtat d'oportunitats terapèutiques
La diputada Cristina Morón, portaveu del PSC, ha assenyalat que aquests projectes de reconeguda importància internacional "també han de respondre a l'equitat territorial i a les mateixes oportunitats terapèutiques i de resultats en recuperació funcional" a qualsevol indret de Catalunya. En la mateixa línia, la vicepresidenta Estefania Rufach ha subratllat que les unitats d'Ictus de referència han de tenir arreu "24/7 els especialistes referents, per poder oferir la totalitat del servei, inclús la trombectomia mecànica".
Manel Solé (Junts) ha assenyalat que aquesta és precisament la situació a les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i l'Aran, on residents o persones que hi estiguessin de pas i poguessin patir un ictus que requereixi aquest tractament necessari es troben amb aquesta limitació horària.