INFRAESTRUCTURES
Els alcaldes de la Segarra clamen contra el declivi de l’A-2 i exigeixen a l’Estat revertir-lo
També reclamen ajuts per les afectacions del temporal en camins rurals i edificis municipals. Impulsem convocarà una reunió de càrrecs electes contraris al “centralisme” de la Generalitat
El consell d’alcaldes de la Segarra, celebrat ahir a la seu del Consell Comarcal, va posar de manifest el malestar entre els primers edils pel deteriorament de l’autovia A-2. Els representants dels dinou municipis de la comarca van aprovar una declaració en la qual reclamen una actuació immediata i definitiva al tram de vuit quilòmetres entre Cervera i la Panadella amb la inversió anunciada de 13,28 milions d’euros. També insten el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, a “assumir responsabilitats” després dels incidents de divendres passat, quan nombrosos cotxes van patir punxades pel mal estat del ferm.
En el text subratllen que l’A-2 “és una via fonamental per a la mobilitat quotidiana de centenars de veïns”. També es fa recalcament en el “perjudici econòmic” que suposa el mal estat de l’asfalt per als conductors que han de reparar punxades, ruptures de vidres i altres danys, així com l’impacte “en la competitivitat i el desenvolupament econòmic de la comarca”.
Segons el president del consell de la Segarra, Ramon Augé, “només s’han posat pedaços i ha arribat un punt que ja no es pot aguantar més així”. “Els fets d’aquests últims dies han estat únicament la punta d’un iceberg molt més profund i que posa en risc la seguretat dels nostres veïns”, va afegir. La presidenta del consell d’alcaldes i alcaldessa de Tarroja, Imma Secanell, va afegir que “és una qüestió que no només afecta els municipis per on passa l’A-2, sinó que tots els pobles depenem de l’autovia”.
L’alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, va ser un dels més crítics. Va lamentar que durant el seu mandat com a president del consell, entre 2019 i 2023, “es van aprovar mocions similars i no hi ha hagut cap canvi”.
Durant la sessió també es va aprovar una altra declaració conjunta sobre infraestructures centrada en les afectacions en camins rurals, murs de contenció, ponts, xarxes de sanejament i edificis municipals durant els últims temporals. Els alcaldes van demanar línies de subvencions extraordinàries, així com una “resposta coordinada” entre la Diputació, la Generalitat i l’Estat. Alguns edils van exposar situacions viscudes des de principis d’aquest any, com accessos a nuclis disseminats negats o despreniments en façanes. Cada municipi va fer inventari dels perjudicis que faran arribar a les diferents administracions.
Per la seua part, membres d’Impulsem Lleida i Impulsem el Penedès van anunciar ahir des de la Panadella la convocatòria d’una reunió d’alcaldes i altres càrrecs electes per visibilitzar conjuntament el que consideren un “excessiu centralisme” de la Generalitat després de les afectacions a l’A-2, les incidències a Rodalies i les alertes pel temporal de vent de fa una setmana. La reunió busca debatre el model de gestió territorial i l’incompliment de la llei de vegueries del 2010.
El secretari general d’Impulsem Lleida, Manel Solé, va assegurar que la proposta no es fa “pensant en clau partidista, sinó de país” després de percebre que “molts pobles i ciutats ens sentim menyspreats pel nostre govern”. La voluntat és traslladar les conclusions que sorgeixin al Govern i als diferents grups parlamentaris. Malgrat que no es va concretar la data i el lloc de l’acte, la intenció d’Impulsem és celebrar-lo a la Catalunya central.
Continua tallat el carril dret en els dos sentits del tram
Durant ahir va romandre tallat el carril dret de l’A-2 entre Cervera i Ribera d’Ondara en els dos sentits. Es troba així des de dissabte. El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va explicar dilluns que els carrils continuarien tancats “uns dies més per comprovar com respon l’asfalt”. Per la seua banda, l’Executiu estatal té previst fer una actuació d’urgència en un tram de tres quilòmetres amb un cost de tres milions d’euros. A aquesta inversió s’haurà d’afegir la de 13,26 milions per a la reforma integral, anunciada per a finals del mes de març vinent.
Més risc en autovies i autopistes estatals
El risc d’accident en autopistes i autovies a Espanya ha pujat per primera vegada en 15 anys, segons l’informe anual sobre la xarxa viària que elabora el RACC. Basant-se en dades entre 2022 i 2024, analitza 26.470 quilòmetres de vies de titularitat ministerial i conclou que l’11,8% de la xarxa (uns 3.122 quilòmetres) presenta un risc “elevat o molt elevat” per als conductors. A Lleida, l’informe apunta a un risc menor en les vies ràpides (abans que l’episodi de pluges accelerés el deteriorament de l’A-2 a la Segarra) i apunta a l’Eix Pirinenc (N-260) com la carretera estatal amb més risc de sinistralitat.
Proposen peatges per pagar manteniment
La Cambra de Comerç de Barcelona demana establir un sistema de pagament per circular per vies ràpides per garantir-ne el manteniment. Argumenta que, sense un model estable de finançament, “el deteriorament de la xarxa continuarà augmentant, amb impactes negatius per a la competitivitat, la seguretat i la mobilitat”. Proposa que el pagament sigui en funció de la distància recorreguda i no una tarifa plana.