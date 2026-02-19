CONCENTRACIÓ
Minut de silenci per condemnar un crim masclista a Castelló
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va presidir ahir al migdia un minut de silenci que es va fer a la Subdelegació per condemnar l’assassinat masclista d’una dona i la seua filla a Castelló (més informació a la pàgina 25). Amb aquest últim cas ja són set les dones assassinades a Espanya en el que va d’any i 1.350 des del 2003, any en què es van començar a registrar dades. En l’acte va participar la Unitat contra la Violència contra la Dona.