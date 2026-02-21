Aitona dona el tret de sortida a la campanya de la floració amb un vermut multitudinari
Les primeres visites guiades als camps en flor tindran lloc els dies 28 de febrer i 1 de març a les 11.00 hores.
L’Ajuntament d’Aitona ha fet una valoració molt positiva del primer vermut de la campanya de la floració, celebrat aquest dissabte en una finca de presseguers del municipi. L’activitat ha aplegat 60 persones arribades d’arreu de Catalunya, consolidant l’interès creixent pel fruiturisme i per l’experiència de contemplar els camps en plena floració.
Els participants provenien de municipis com Calonge, Castellbisbal, Olot, Bellvei, Vilanova i la Geltrú, la Bisbal del Penedès, Barcelona, Montgat, Calafell i Badalona, un fet que demostra l’atractiu transversal de la proposta. Durant el vermut, els assistents també van poder degustar una mostra d’elaboracions de productors locals, posant en valor la qualitat agroalimentària del territori.
El tinent d’alcalde, Eduard Martin, ha destacat que “aquest primer vermut ha estat un èxit tant per la participació com per l’ambient que s’hi ha respirat. Ens confirma que la floració d’Aitona continua generant expectació i que el nostre model de fruiturisme és una aposta guanyadora per dinamitzar el territori i donar a conèixer el món agrari”.
Martin ha explicat que la climatologia d’aquest hivern ha provocat un avançament de la floració, fet que ha permès gaudir ja dels primers camps tenyits de rosa. En aquest sentit, ha anunciat que les primeres visites guiades als camps en flor tindran lloc els dies 28 de febrer i 1 de març a les 11.00 hores.
Des de l’Ajuntament es recorda que les inscripcions per a les visites i activitats de la campanya es poden formalitzar a través del web www.fruiturisme.info.