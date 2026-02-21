Manifestació a Tàrrega per canviar la Llei del Menor: “No és possible que amb 17 anys si comets un assassinat només et caiguin vuit anys”
Sis mesos després de la mort del jove de 18 anys, la família impulsa una manifestació i ja ha recollit més de 62.000 signatures per portar el debat al Congrés
Avui es compleixen sis mesos de la mort del jove de 18 anys de Tàrrega. Coincidint amb aquesta data, s’està celebrant una manifestació al municipi per reclamar un canvi en la llei del menor i exigir penes més dures en casos d’assassinats comesos per menors d’edat. El cas “No és possible que amb 17 anys si comets un assassinat només et caiguin vuit anys”: clam a Tàrrega per canviar la llei del menor ha obert un debat intens sobre la legislació vigent.
La seva mare, encara colpida pel dolor, assegura que aquests mesos han estat un autèntic calvari. “No està sent fàcil, a nivell emocional està sent molt dur”, explica. La família ha decidit transformar el dol en acció i encapçala una campanya per reclamar un canvi legislatiu que consideren imprescindible.
El principal objectiu és revisar la normativa que estableix que, en cas que l’autor del crim sigui menor d’edat, la pena màxima pugui ser de vuit anys d’internament. “S’ha de fer un crit perquè s’ha de fer un canvi en la llei. No és possible que pel fet de tenir 17 anys es cometi un assassinat i només et caiguin com a màxim 8 anys de presó”, denuncia la mare. Considera que la legislació actual no és proporcional a la gravetat d’alguns delictes i reclama un debat profund al Congrés.
En paral·lel, la família ha impulsat una campanya de recollida de signatures. “Actualment portem aproximadament unes 62.000 firmes i estic en contacte amb famílies que han estat víctimes del mateix”, explica. La iniciativa vol unir veus d’arreu de l’Estat per reclamar modificacions legals que evitin que altres famílies visquin situacions similars.
També s’ha convocat una manifestació amb l’objectiu de visibilitzar el suport social. “La idea d’aquesta manifestació és fer molt enrenou perquè quan pugem a Madrid puguem portar una bona base fotogràfica que demostri que som molts els que pensem igual”, assegura. La mare insisteix que “s’ha de fer una mica de soroll perquè al final són coses que ens poden passar en qualsevol moment”.
En recordar el seu fill, la veu se li trenca. “Al final el meu fill era un noi al qual no li agradaven les injustícies, que sempre estava per donar un cop de mà i crec que si hagués estat un amic seu la víctima estaria fent això i més”.
Malgrat la duresa del procés, manté l’esperança que el moment actual sigui propici per impulsar canvis. “Ara és un bon moment per fer un canvi, ja sé que potser tot no ho podrem canviar, però alguna cosa segur que sí”. I conclou amb un missatge clar: “Tot això és perquè les pròximes famílies que es trobin en la mateixa situació no visquin la mateixa situació que nosaltres”.