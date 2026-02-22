Aitona inaugura el nou mirador del Castell amb una aposta decidida per la recuperació patrimonial
L’actuació, amb una inversió de més de 71.000 euros i el suport del Departament de Cultura, facilita l’accés al recinte sobirà i posa en valor les darreres troballes arqueològiques
L’Ajuntament d’Aitona ha inaugurat aquest 22 de febrer el nou mirador del Castell d’Aitona amb un acte institucional presidit per l’alcaldessa, Rosa Pujol. La inauguració ha comptat també amb la presència de la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Montse Parra, així com de nombrosos veïns i veïnes del municipi. L’acte posa punt final a un projecte que ha permès recuperar els accessos al recinte sobirà del castell i habilitar un espai a la plataforma superior des d’on es podrà contemplar tant l’interior del conjunt com el paisatge que envolta Aitona.
L’actuació ha suposat una inversió total de 71.184,49 euros, dels quals 35.592,25 euros han estat subvencionats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El projecte inicial es va modificar substancialment arran dels resultats de les excavacions arqueològiques prèvies, adaptant-se als nous descobriments per garantir la preservació del patrimoni. Les obres s’han centrat en el recorregut d’accés fins al recinte sobirà, que s’inicia al costat de la torre oest i es resol mitjançant una escala-rampa. Les visites es podran fer directament sobre el terra sanejat del recinte i, a la part superior, el nou mirador queda protegit amb una barana tant a l’escala com al sector sud-oest de la plataforma.
L’alcaldessa, Rosa Pujol, ha destacat el valor d’una actuació que s’ha executat per “facilitar l’accés a la part superior del castell, des d’on es gaudeix d’una visió privilegiada del paisatge que envolta Aitona”. També ha remarcat que el projecte s’ha dut a terme “amb el màxim respecte per l’arquitectura original del conjunt patrimonial, utilitzant materials adaptats a un ús intensiu que garanteixin la durabilitat, la seguretat i la integració paisatgística”. Abans d’iniciar-se les obres, entre novembre i desembre de 2024, el castell va ser objecte de treballs arqueològics que van aportar noves dades sobre la torre nord-oest, una peça clau del sistema defensiu. Aquesta intervenció va rebre una subvenció de 12.134,76 euros de la Generalitat, dins la línia d’ajuts a la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic, mentre que l’Ajuntament va assumir la resta del pressupost fins a un total de 21.719,50 euros.
La torre, situada estratègicament a l’inici de la rampa d’accés original i annexa al fossat pel sector nord, conserva més de deu metres d’alçada i presenta un diàmetre intern de 5,40 metres. Està construïda amb la tècnica d’opus emplectum, amb carreus a les cares exteriors i un nucli interior de pedra i morter de calç. Els sondejos han confirmat que no hi havia cap entrada a nivell de terra des del recinte del castell, fet que evidencia una planificació defensiva sofisticada. El Castell d’Aitona, una de les fortaleses més destacades del Baix Segre i del Segrià, amb orígens als primers anys del segle XII, ha estat testimoni de diverses etapes històriques, des de l’època islàmica fins a la Guerra Civil, i continua així el seu procés de recuperació patrimonial iniciat l’any 2009.