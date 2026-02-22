Ajuts per quan els reactors s’apaguin
Tretze empreses de Lleida rebran 4,4 milions del fons de transició nuclear de la Generalitat per pal·liar l’impacte econòmic del tancament de les centrals en quatre anys
Almenys tretze empreses lleidatanes es repartiran aquest any més de 4,4 milions d’euros del fons de transició nuclear, la línia de subvencions que la Generalitat va constituir el 2024 per pal·liar l’impacte econòmic que suposarà el tancament de les centrals d’Ascó i Vandellòs als municipis del seu entorn a partir del 2030. La quantitat assignada a Lleida forma part dels 52,5 milions atorgats a 183 empreses de pobles d’aquesta província i Tarragona inclosos en el pla d’emergència (Penta) de les dos nuclears. Aquests diners procedeixen de l’impost que l’administració catalana aplica a aquesta font d’energia.
Les empreses adjudicatàries d’aquestes subvencions a Lleida tenen seu o activitat en algun dels dinou municipis del sud del Segrià i les Garrigues inclosos a la zona II del Penta. Són set societats limitades i mitja dotzena de cooperatives. La gran majoria pertanyen al sector agroalimentari, però també hi ha firmes del sector audiovisual, de l’enginyeria, la construcció i la maquinària agrícola. Els ajuts atorgats financen projectes que sumen una inversió de 7,5 milions d’euros. Molts d’aquests busquen el creixement d’empreses ja existents, mentre que d’altres proposen la implantació de noves activitats econòmiques al territori que engloba el pla d’emergències nuclear.
Els beneficiaris d’aquests ajuts ja han cobrat el 80% de l’import concedit en concepte d’avenç, segons van explicar fonts pròximes al procés. Rebran el 20% restant quan justifiquin que han portat a terme els projectes subvencionats. Poden optar a aquests fons empreses i ens públics en la majoria de municipis inclosos al Penta. Els ajuntaments dels dinou pobles lleidatans a la zona II es van repartir prop de 5 milions d’euros en la primera convocatòria d’aquests ajuts, destinats només a ens locals. En la segona es van obrir a empreses i ara estan en preparació les bases que regularan la tercera.