La C-28 creixerà 4 metres a Sorpe
Carreteres dissenya la millora de la carretera de la Bonaigua amb un sortint de 6 metres. L’estudi descarta el túnel i la calçada tindrà dos carrils de 3,5 metres i 2,5 més de seguretat
La conselleria de Territori preveu ampliar el tram d’1,5 quilòmetres de la carretera C-28 a Sorpe, a Alt Àneu, instal·lant un sortint de sis metres d’amplada que discorrerà avalat sobre pilones ubicades al curs del riu Bonaigua en uns trams i sobre talussos en altres, segons indiquen l’estudi informatiu i el d’impacte ambiental que des d’aquest divendres i fins al 25 de març es troben en fase de consulta pública.
El projecte preveu dotar la carretera en aquest tram de dos carrils de 3,5 metres d’ample, vorals de 0,5 metres i una franja de ferm de 0,75 abans de les cunetes, que estaran revestides de formigó. L’actual mesura “entre 5 i 6 metres”, i la projectada, 9,5.
Els treballs inclouen dos alternatives més per millorar aquest tram de la carretera de la Bonaigua, “un conjunt d’alineacions corbes que encara que no siguin gaire tancades són excessives en número i defineixen un traçat massa sinuós”.
Una consisteix a excavar un túnel i una altra en eixamplar la carretera excavant cap a la muntanya i protegint-la amb talussos, tot i que les conclusions de l’estudi d’impacte ambiental s’inclinen clarament pels sortints. El document descarta, per l’elevat impacte i l’alt cost, de més de vint milions d’euros, l’execució de la galeria, una eventual solució que havia estat sobre la taula durant dècades.
“La major part dels impactes identificats” en aquesta alternativa “es converteixen en compatibles gràcies a l’aplicació de mesures preventives i correctores”, assenyala el document, que afegeix que l’execució “és compatible amb els objectius de conservació ambientals de l’entorn”, si bé implicarà “un impacte residual per l’afectació a la vegetació més propera a la via”. L’actuació de millora permetrà a la pràctica “augmentar l’ample de carril fins als 3,70 metres, per facilitar el pas de dos camions en diferent sentit de circulació en aquest tram de revolts de la C-28”, anota l’estudi.