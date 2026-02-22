El Consell de Seguretat comptabilitza 64 incidents a Ascó en sis anys
Les autoritzacions d’explotació dels seus dos reactors vencen l’octubre del 2030 i del 2031. El segon grup superarà a l’abril les quatre dècades d’activitat
La central nuclear d’Ascó concentra un terç dels successos notificats al CSN (Consell de Seguretat Nuclear) entre gener del 2020 i febrer del 2026: 64 dels 199 incidents que recull el web oficial d’aquest organisme, encarregat de la seguretat nuclear i la protecció radiològica, han tingut el seu origen en un dels dos reactors d’aquestes instal·lacions.
Aquest volum d’incidències suposa un 32,16% del total. A l’Estat operen cinc centrals que sumen set reactors: n’hi ha dos a Ascó i a Almaraz (Càceres) i un a Vandellòs (Baix Camp), Cofrentes (València) i Trillo (Guadalajara).
Gairebé totes són incidents sense afeccions cap a l’exterior de la central, malgrat que el llistat inclou set parades no programades dels reactors i nou més d’automàtiques, algunes de les quals a causa d’“actuacions del seu sistema de protecció”.
Un total de 41 d’aquests 64 incidents notificats per via oficial al CSN van afectar el primer reactor de la central d’Ascó i un el segon, mentre que els 22 restants van afectar els dos generadors.
Al primer d’aquests reactors li queden menys de quatre anys de vida útil, després d’haver superat els quaranta d’activitat, mentre que al segon, que superarà les quatre dècades de funcionament l’1 d’abril, li queden menys de cinc, segons les certificacions del fabricant, l’empresa nord-americana Westinghouse.
“Ascó I va iniciar l’activitat el 10 de desembre del 1984, mentre que Ascó II ho va fer el 31 de març del 1986”, explica el CSN. “Ascó I té concedida la renovació de l’autorització d’explotació fins al 2 d’octubre del 2030, data de cessament definitiu d’explotació, mentre que per a Ascó II s’estableix un termini de renovació de deu anys, fins al 2 d’octubre del 2031”, afegeix. Amb aquells terminis, Ascó I, propietat al 100% d’Endesa, haurà operat gairebé 46 anys i Ascó II, 85% d’Endesa i 15% d’Iberdrola, més de 45. La vida útil d’una central nuclear se sol situar al voltant dels 40.
Els permisos de refrigeració de la CHE, renovats el 2024, vencen el 28 de febrer del 2049 o quan “es produeixi el desmantellament complet de la central”.