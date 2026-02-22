Exposició i tallers sobre bruixeria a l’Alta Ribagorça
Un centenar de persones van assistir el 14 de febrer passat a la inauguració del cicle Malastrugança que organitza la biblioteca del Pont de Suert, en el que es dona a conèixer la tradició mística a l’Alta Ribagorça a partir de diferents iniciatives. Una va ser la conferència a càrrec de l’historiador i divulgador Ignasi López Trueba, en la qual es va introduir els assistents en la màgia al llarg de la història, en la qual van poder conèixer qui la practicava i amb quin objectiu. Paral·lelament, els assistents van poder visitar l’exposició Caràcter llegendari: Identitats mítiques de la literatura oral pirinenca al Pont de Suert, centrada en figures com les bruixes dels Prats d’Adons i de les Encantaires Esquives, que mostren la imatge impactant de personatges de llegenda a partir de la descripció que apareix al llibre Guia dels indrets mítics i llegendaris de la Ribagorça Romànica de Pep Coll.
El cicle acabarà divendres vinent amb un taller familiar sobre màgia i misteri en el qual es mostrarà la part mística de la recol·lecta de la cera i les utilitats de les herbes curatives.