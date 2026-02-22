Millora de les platges de la cua de Sant Antoni
Inversió de 90.000 euros per habilitar accessos al pantà i recuperar el bosc de ribera que se suma a les actuacions per construir una passarel·la sobre el riu Flamisell
Tres empreses opten a executar el projecte de millora de la cua del pantà de Sant Antoni a la Pobla de Segur amb una inversió que s’acosta als 90.000 euros, segons va explicar l’alcalde, Marc Baró. Contempla habilitar un accés a l’embassament i un embarcador per a barques sense motor, a més d’una àrea per contemplar les vistes del pantà. Tot es farà inspirat en la tradició dels raiers, va indicar Baró.
Es tracta d’un subprojecte denominat La Pobla de Segur: Natura i Turisme Actiu Sostenible inclòs en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística de Catalunya i finançat íntegrament pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation. S’actuarà a la zona del passeig 1 d’Octubre i a la vora de l’embassament de Sant Antoni a l’altura de la zona de bany de Sant Joan de Vinyafrescal. Amb aquesta millora es busca recuperar un espai verd degradat amb una ubicació privilegiada per al gaudi de la població local i visitant mitjançant actuacions que incentivin la restauració ambiental del bosc de ribera i la millora de l’oferta turística sostenible de la Pobla de Segur.
Aquest projecte se suma a la construcció de la nova passarel·la per als vianants sobre el riu Flamisell que comunicarà el passeig 1 d’Octubre i el parc dels Raiers. Costarà més de 350.000 euros i es beneficiarà d’ajuts de la Unió Europea, ja que forma part del pla de sostenibilitat turística del municipi, subvencionat l’any 2022 amb 2,1 milions d’euros dels fons europeus.
Precisament, el dimarts 24 es procedirà al rescat de peixos per part dels Agents Forestals per començar les obres de construcció dels pilons que suportaran aquesta passarel·la sobre el Flamisell.