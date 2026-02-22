Ponts inaugura una nova Ruta Turística pel Centre Històric en el marc de Lo Ranxo
El municipi reforça l’aposta pel patrimoni amb un itinerari autoguiat i tanca la 151a edició de la festa amb un concert de la Companyia Elèctrica Dharma
Ponts ha inaugurat aquest matí la nova Ruta Turística pel Centre Històric, una iniciativa inclosa dins el pla de promoció turística impulsat l’octubre de 2024 amb l’objectiu de dinamitzar i donar a conèixer el patrimoni local. L’activitat, integrada en la programació cultural de la 151a edició de Lo Ranxo, ha reunit un nombrós grup de participants que han pogut estrenar el nou itinerari senyalitzat i descobrir de primera mà els atractius del nucli antic.
Sota el lema “Ponts, camins d’aigua i de pedra”, la proposta ofereix un recorregut autoguiat que posa en valor el patrimoni arquitectònic, la història i la vitalitat comercial que han marcat la vila al llarg dels segles. L’itinerari s’inicia al passeig de Ponts i enllaça amb espais emblemàtics com la plaça del Planell, el carrer Major amb els seus porxos, l’església de Santa Maria o el Pou de Gel, incorporant a cada parada elements interpretatius que contextualitzen la història local i reforcen la identitat del municipi.
La ruta incorpora també diverses novetats tecnològiques, com ara vistes 360º d’alguns monuments que permeten la visita virtual quan els espais són tancats, així com un plafó interpretatiu davant la plaça de l’església amb panoràmiques sobre el riu Segre. A més, connecta amb els senders que condueixen a la canònica de Sant Pere de Ponts, una de les joies del romànic català, mitjançant tres itineraris senyalitzats per fer a peu. La incorporació de codis QR al llarg del recorregut permet ampliar continguts en quatre idiomes i adaptar la visita al ritme de cada usuari. El projecte ha comptat amb el suport del Museu de la Noguera, en el marc del programa de Museu de Suport Territorial, garantint el rigor tècnic i patrimonial dels continguts.
La jornada es clourà aquesta tarda, a les 18.00 hores, a la Sala 1 d’Octubre, amb el concert La Dharma a un pam de Companyia Elèctrica Dharma, en format acústic i de proximitat, amb els músics situats a peu de pista i envoltats pel públic. L’espectacle posarà el colofó cultural a una setmana en què Ponts ha combinat gastronomia, tradició, patrimoni i música, reforçant el caràcter transversal de Lo Ranxo. Amb aquesta inauguració i el concert de cloenda, el municipi tanca oficialment la 151a edició de la festa projectant-la cap al futur i situant el patrimoni com a eix estratègic del seu desenvolupament cultural i turístic.