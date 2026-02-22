INFRAESTRUCTURES
Reobren la carretera del Baix Segre després de tractar el ferm a Aitona
Carreteres de la Generalitat va tancar al trànsit el carril dret de la carretera del Baix Segre, l’LV-7041, en direcció a Aitona per analitzar l’estat del ferm després de registrar-se quatre accidents de vehicles en aquest tram. Els tècnics han comprovat que es va deure a un abocament de gasoil, per la qual cosa es van recollir diversos avisos que el paviment relliscava. S’ha aplicat un tractament al ferm i la carretera es va reobrir divendres després de portar a terme diverses comprovacions.