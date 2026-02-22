SOLIDARITAT
Visita inclusiva al museu del formatge de la Seu
L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu va celebrar ahir la primera de les dos visites guiades que ha preparat per a aquest mes en el marc del projecte cultural i inclusiu El formatge que ens uneix, una iniciativa que reafirma el compromís de l’ajuntament de la Seu amb la cultura accessible i la transformació social, segons el consistori. L’activitat, a la qual van assistir prop d’una trentena de persones, la majoria de les quals veïns de la comarca de l’Alt Urgell, la van portar a terme usuaris de la Fundació Integra Pirineus i del Club Social El Picot. Les dos entitats treballen amb persones en risc d’exclusió social, amb especial atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de salut mental. Els assistents van poder descobrir el món del formatge des d’una mirada diversa i enriquidora.