Adeu als contenidors
Bellpuig posarà en marxa demà el nou sistema de recollida de residus porta a porta per a les cinc fraccions amb l’objectiu d’incrementar el reciclatge. Des d’avui i durant dos dies retirarà els més de 300 contenidors de les quaranta-quatre illes distribuïdes a la via pública
Bellpuig encara els últims preparatius abans de posar en marxa demà dimarts el nou sistema de recollida de residus porta a porta, que s’aplicarà a les cinc fraccions (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta). Amb aquesta mesura, el municipi es convertirà en l’últim de l’Urgell a afegir-se al model, i l’únic que ho farà amb separació completa, ja que a la resta de localitats la recollida porta a porta només inclou la fracció orgànica i la de resta.
Durant les dos últimes setmanes, l’ajuntament ha portat a terme el repartiment dels equips de reciclatge domèstics, que inclouen tres cubs per habitatge –un per a l’interior del domicili i dos per dipositar els residus a la via pública–, a més de bosses compostables per a un any i material informatiu. L’entrega s’ha fet al poliesportiu. Estava previst distribuir un total de 8.786 cubs. Els veïns consultats reben el nou sistema amb expectació, malgrat que també amb algunes crítiques.
Entre avui i demà, el consistori procedirà a la retirada dels contenidors de les illes a la via pública, que sumen quaranta-quatre punts i més de 300 contenidors. Una vegada retirats, la recollida porta a porta s’activarà oficialment demà amb un nou calendari: tres recollides setmanals de matèria orgànica, dos d’envasos lleugers i una per a paper i cartró, vidre i fracció resta. A més, els residus sanitaris tèxtils es recolliran diàriament, i els caps de setmana es reforçarà el servei per a comerços i establiments de restauració, especialment referent a la fracció orgànica i paper.
L’ajuntament va organitzar a mitjans de mes tres sessions informatives: una dirigida a grans productors i indústries locals i les altres dos a la ciutadania en general, per explicar el funcionament del nou model i resoldre dubtes. L’objectiu és incrementar la separació de residus i millorar l’índex de reciclatge, que actualment se situa en un 41%, lluny del 60% que marca la Unió Europea per al 2030, mentre que el percentatge d’impropis en l’orgànica és d’entre un 13 i 19%, quan es recomana que sigui inferior al 5% per assegurar un compost de qualitat. Amb la implantació del nou model, Bellpuig també busca posar fi al problema del denominat turisme d’escombraries, que els últims mesos han provocat un increment de l’abocament de residus procedents de municipis veïns als seus contenidors perifèrics.
El servei s’ha adjudicat a l’empresa Jaume Oró SL, per 4,2 milions i vuit anys. Bellpuig té des d’aquest any una taxa justa de recollida de residus amb una part fixa de 130 euros (abans era de 100 euros) i una nova de variable d’entre 0 i 40 euros, que penalitza segons les aportacions de l’orgànica.
L’Urgell tanca el 2025 amb un índex de reciclatge del 71%
L’Urgell va tancar el 2025 amb un índex de reciclatge del 71%, molt superior a la mitjana aconseguida entre 2009 i 2023, que va ser del 32,35%. Això tenint en compte que deu municipis no es van incorporar a la recollida d’escombraries amb el sistema porta a porta per a dos fraccions fins a l’estiu. El president del consell, José Luis Marín, va destacar que “les dades són molt encoratjadores”. Va indicar que els residus de l’orgànica se situen per sota del 2% i que, ara, el 86,29% de les unitats tributàries de l’Urgell disposen del kit per al porta a porta.