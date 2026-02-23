MUNICIPIS
Aitona estrena un mirador al Castell
Aitona va inaugurar ahir, com a acte previ a la campanya de visites del Fruiturisme, el nou mirador del Castell, al qual van assistir un centenar de persones per tal de gaudir de les vistes. L’actuació, amb una inversió de 71.200 euros, dels quals la Generalitat n’ha aportat 35.500, ha permès recuperar els accessos al recinte i habilitar una plataforma superior des de la qual contemplar el paisatge de l’entorn. El projecte es va adaptar a les excavacions arqueològiques prèvies i s’ha executat amb respecte per l’arquitectura original. Els treballs arqueològics que s’han fet a la fortificació van aportar nova informació sobre la torre nord-oest, peça clau del sistema defensiu a la zona del Baix Segre.
Al Castell d’Aitona, datat del segle XII, s’hi ha fet una continuada tasca de recuperació i conservació des del 2009.