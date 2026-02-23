ESDEVENIMENTS
Bellaguarda celebra una Mostra de l’Oli i la Tòfona de rècord
Bellaguarda va celebrar ahir la setena edició de la Mostra Gastronòmica de l’Oli i la Tòfona amb un gran èxit d’afluència tant de públic com de vendes, segons va afirmar l’alcalde de la localitat, Olegari Aberich. L’esdeveniment, que posa en relleu els productes més emblemàtics del municipi, va comptar amb gairebé una trentena de parades en les quals s’oferien productes de proximitat i gastronomia. Aquest any la producció d’oli ha estat d’uns 240.000 litres, i la garrafa de 5 litres s’està venent a 40 €. La jornada, que es va iniciar a les vuit del matí amb un esmorzar a la cooperativa i una visita a les instal·lacions, va acabar al migdia amb un vermut musical amb Estela i Nil que es va allargar fins ben entrada la tarda. Entre mitjanes, els assistents van poder gaudir d’un tast d’olis i tòfones o un concurs de gossos tofonaires locals. L’acte va ser inaugurat per la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, que va destacar l’activitat tofonera a l’alça com a element de diversificació del sector primari a Lleida.