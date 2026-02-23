RESIDUS
Mobilització massiva a la Pobla de Segur contra la recollida porta a porta
Denuncien la ‘imposició’ del sistema del consell del Jussà i preparen un contenciós per demanar-ne la paralització. Diuen que l’ordenança encara està en exposició pública
Centenars de persones van sortir aquest diumenge al carrer a la Pobla de Segur per protestar contra la implantació del nou sistema de recollida domiciliària d’escombraries que el consell del Jussà ha començat a aplicar en aquesta localitat i als municipis de Talarn, Salàs del Pallars i el Pont de Claverol. La mobilització, que va reunir segons els organitzadors entre 700 i 1.000 participants, va recórrer el centre de la localitat des de l’estació de tren fins a la plaça de la Pedrera, on es va llegir un manifest en el qual es va demanar la paralització immediata d’aquest model de gestió de residus.
Els manifestants portaven pancartes amb lemes com Sí al reciclatge, no al porta a porta, i van denunciar que la posada en marxa del sistema s’ha fet “de forma precipitada, sense consens ni diàleg”. “Ens sentim desemparats perquè no tenim contenidors i hem de desplaçar-nos fins a la deixalleria, a dos quilòmetres de distància”, va dir Marina Villa, una de les manifestants. Van afirmar que l’aplicació del sistema és “il·legal”; ja que l’ordenança que l’ha de regular continua encara en fase d’exposició pública, per la qual cosa encara s’hi poden presentar al·legacions.
Van avançar que estan preparant al·legacions i un recurs contenciós administratiu en el qual sol·licitaran mesures cautelars per suspendre la recollida domiciliària mentre no s’assoleixi un acord i consens amb els veïns. “No ens oposem al reciclatge, però sí a les imposicions”, van insistir ahir, quan van sol·licitar una revisió de l’aplicació del sistema, alternatives mentre no s’aprovi definitivament. El sistema es va estrenar el 19 de febrer passat als quatre municipis i l’oposició veïnal es va fer notar des de l’inici. També Junts va sol·licitar ajornar la implementació, al·legant falta de consens social i la necessitat d’adaptar el servei a les característiques de cada municipi.