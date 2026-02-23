Obres de restauració de dos torricons al parc de Sant Eloi
L’ajuntament de Tàrrega ha iniciat la restauració de dos torricons del parc de Sant Eloi per corregir les patologies i el deteriorament dels elements estructurals pel pas del temps i la degradació dels materials. En concret, es tracta dels dos torricons del vessant sud-est i sud-oest. La restauració ha començat amb una campanya d’excavacions arqueològiques i continuarà amb la renovació d’una de les cobertes, a més de sanejar humitats i reparar les afectacions.
L’empresa Arcovaleno Restauro SL és l’encarregada d’executar les obres per un import de 130.902 euros i està previst que els treballs durin nou mesos. L’actuació compta amb una aportació de 100.695 euros procedent del programa 2% Cultural. La quantitat restant serà assumida per l’ajuntament del municipi de Tàrrega.
El projecte se suma al que ja es va portar a terme durant el 2021 a través del mateix programa (aleshores 1,5% Cultural) en el conjunt arquitectònic de la fortificació de Sant Eloi. En aquell moment, es va actuar sobretot al torricó est, que es trobava molt deteriorat. Els tres torricons formen part de la fortificació situada a l’esplanada de l’ermita del parc i la seua construcció es va iniciar el 1872 en el marc de la Tercera Guerra Carlina.