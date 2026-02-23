Set anys de Tres Tombs a la Figuerosa amb uns cinquanta tractors
Gairebé mig centenar de tractors, entre els quals hi havia autèntiques peces de museu, van participar ahir en la festa dels Tres Tombs de la Figuerosa, que organitza des de fa set anys l’associació cultural La Fonteta. La festa va començar a primera hora del matí amb un esmorzar popular entre tots els tractoristes participants i a les 12 van començar els Tres Tombs pels carrers d’aquest nucli de Tàrrega. També hi va haver un dinar i el sorteig de la Llumineta entre tots els participants.
El bon temps primaveral va atreure més públic de l’habitual a la festa. Van ser molts els que van aprofitar per sortir a veure els Tres Tombs i fer un vermut a la cèntrica plaça de la Font. Els tradicionals Tres Tombs van comptar amb la presència de l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, i el president del consell de l’Urgell, José Luis Marín. L’organització va posar en relleu aquesta cita per als amants de la tradició i la maquinària agrícola alhora que va mostrar el seu suport al sector agrari en uns moments molt difícils.