Set espectacles de música i teatre al cicle ‘Brots’
S’afegeix a Plançó per arribar als joves
Agramunt va presentar la setmana passada la vuitena edició del cicle d’arts escèniques i musicals Brots, que aquest 2026 ha programat set espectacles, apostant per la qualitat i la diversitat artística.
Amb l’objectiu d’atansar les arts escèniques als joves, el Brots s’ha afegit a Plançó amb Ragazzo de Lali Álvarez, una proposta teatral reivindicativa que qüestiona la responsabilitat col·lectiva des de la història d’un jove i que inaugurarà el cicle el 6 de març vinent. Les altres propostes són el Quartet Mèlt i la Cobla La Principal del Llobregat (21 de març), la comèdia El parc d’Aquitània Teatre (10 d’abril); l’espectacle sincer, profund i carregat d’humor Les mares de Cal Tet Produccions (25 d’abril); el divertit espectacle War Baby de Yllana (9 de maig), i el teatre de màscares André y Dorine a càrrec de Kulunka Teatro (24 de maig). A més, s’ha programat un espectacle de teatre familiar per als centres educatius d’Agramunt, Tumbalafusta, per al 16 d’abril.
Entrades ja disponibles a www.agramunt.cat i a l’oficina de turisme.