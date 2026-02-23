El teatre amateur torna a omplir l’Ateneu
Més de 300 espectadors en la inauguració del 37è concurs de BAT. Amb ‘El Tartuf’ de Quatre per Quatre de Granollers
El Grup de Teatre BAT va inaugurar dissabte el 37è concurs de teatre amateur de Tàrrega amb més de 300 espectadors al Teatre Ateneu i la representació d’El Tartuf, de Molière, en l’adaptació de Frederic Roda –qui va ser director artístic de FiraTàrrega durant els 90–. L’obra, estrenada el 2023 pel grup Quatre per Quatre pels seus 40 anys, va obrir el certamen. El president de BAT, Joan Ribó, es va mostrar molt satisfet per l’excel·lent acollida: “A més dels 112 abonaments, hem superat els 300 espectadors en la primera funció.” Ribó va destacar que “la companyia que ha actuat fa 4 anys que interpreta aquesta obra, però tenia l’espineta de poder venir a Tàrrega”.
El certamen continuarà els dissabtes fins al 28 de març. El 28 de febrer, l’Associació Cultural i Recreativa Pere Cot de Tordera presentarà el thriller motivacional Carpe Diem, interpretat per vuit joves. El 7 de març serà el torn del Grup d’Amics del Teatre d’Ullastrell, que posarà en escena la comèdia Baby Shower, protagonitzada per sis actrius. El 14 de març actuarà El Mirall de Blanes amb Revers, una comèdia musical de creació pròpia que aborda la menopausa amb humor i emoció. Les dos últimes funcions arribaran el 21 de març, amb Quant temps em queda?, del Grup de Teatre ACR de Fals, amb la campanya Cap Cadira Buida, i el dia 28 amb Els bojos del bisturí, a càrrec del Grup de Teatre Faltagent de Fonollosa.