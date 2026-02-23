El traç negre de Goya, Guinovart i García-Alix
Una exposició a l’Espai Guinovart mostra el seu vincle
L’Espai Guinovart d’Agramunt va inaugurar ahir l’exposició El traç negre: Genealogies a l’Ombra, una proposta que busca establir un vincle, a través d’un “traç negre”, entre l’obra de Goya, Guinovart i García-Alix, malgrat les evidents distàncies temporals i estilístiques que separen els tres artistes.
Maria Guinovart, presidenta i directora de la Fundació Espai Guinovart, va explicar que “més enllà de retre homenatge a Goya, aquesta exposició posa de manifest que qualsevol eina pot servir per expressar una mateixa mirada: en el cas de García-Alix, la càmera; en el de Guinovart, la pintura; i en el de Goya, el gravat”.
Guinovart va destacar que “els tres van donar veu a la gent del poble” i va subratllar que “els blancs i negres de l’exposició són increïbles”. “Els artistes els van utilitzar no com una absència del color, sinó com una eina per intensificar el drama, la textura i la veritat.”
La filla de Josep Guinovart va definir cada una de les peces seleccionades com “un petit bombó”.
Aquesta mostra es pot visitar fins al 7 de juny a l’Espai Guinovart del municipi urgellenc d’Agramunt.