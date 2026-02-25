L’alcaldessa de Tàrrega perd la qüestió de confiança, però el pressupost pot quedar aprovat automàticament el 26 de març
L'oposició anuncia que treballa per bastir un govern alternatiu
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), ha perdut aquest dimecres la qüestió de confiança vinculada al pressupost municipal de 2026. En el ple extraordinari celebrat a l’Ajuntament, l’oposició —Junts per Tàrrega i la CUP— ha votat en contra de donar-li la confiança. Només hi han donat suport els sis regidors de l’equip de govern, format per ERC i el PSC, mentre que onze regidors hi han votat en contra.
Tot i aquest resultat, el pressupost podria quedar aprovat automàticament el 26 de març, sempre que en el termini d’un mes no es presenti una moció de censura amb un candidat alternatiu que compti amb la majoria absoluta del ple (9 dels 17 regidors). Es tracta de la primera vegada en democràcia que Tàrrega vota una qüestió de confiança.
Pijuan ha justificat la decisió perquè “sense pressupost, Tàrrega queda aturada. No es pot dur a terme cap inversió, ni cap nova contractació, ni es poden donar subvencions a les entitats”. L’alcaldessa ha reconegut que “presentar una qüestió de confiança no ha estat una decisió fàcil, però sí molt arriscada” i ha afegit que “assumeixo el risc perquè Tàrrega no pot esperar”.
Quant al resultat, ha admès que “era un escenari previsible, però era un pas necessari per poder aprovar el pressupost i la plantilla, bàsic per tirar endavant el govern municipal”. Finalment, ha subratllat que “jo no plegaré. Sóc l’alcaldessa de Tàrrega i faré tot el possible per governar la ciutat com es mereix. Si em volen treure, que em treguin”.
L’oposició ha anunciat l’inici de converses per intentar bastir una alternativa de govern. En aquest sentit, la portaveu de Junts per Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha afirmat que “el ple ha retirat la confiança al govern i això demostra que aquest cicle polític està esgotat”. Ha anunciat que el seu grup ha iniciat converses amb la CUP “per responsabilitat, per explorar la possibilitat d’arribar a acords”. Perelló ha manifestat que “ara toca bastir una alternativa que garanteixi la governabilitat de Tàrrega”. En aquest sentit, ha recordat que darrerament ja han arribat a acords amb la CUP per les ordenances i les 35 hores setmanals dels treballadors municipals.
Segons Perelló, “ha estat un error presentar un pressupost sense tenir garanties que sortís aprovat i plantejar una qüestió de confiança que no ha modificat res”.
Per la seva banda, la portaveu de la CUP, Laia Recasens, ha destacat que “des que vam sortir del govern al juliol, sempre hem estat obertes a negociar i arribar a acords amb tots els grups perquè Tàrrega pogués continuar avançant”. Ha lamentat que “el pressupost presentat és unilateral perquè el govern no ha volgut negociar, una tercera opció possible més enllà de governar sense suport, en solitari i imposant”.
Finalment, la portaveu del PSC, Laura Tejero, ha defensat que “la nostra intenció és tirar Tàrrega endavant”.