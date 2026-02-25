MUNICIPIS
Rescaten peixos a la Pobla per les obres de la passarel·la fluvial
Connectarà el poble amb el Parc del Raiers
Efectius dels Agents Rurals van recórrer ahir el curs del riu Flamisell al seu pas per la Pobla de Segur per portar a terme el rescat dels peixos que l’habiten, davant de l’inici de les obres de la nova passarel·la per als vianants de la localitat, que connectarà el passeig 1 d’Octubre amb el Parc dels Raiers. Aquesta actuació forma part del pla de sostenibilitat turística del municipi, suposa una inversió de més de 350.000 euros i va ser subvencionada el 2022 amb 2,1 milions d’euros dels fons Next Generation de la UE.
L’alcalde de la Pobla, Marc Baró, va explicar que els treballs per instal·lar les tres pilones de formigó sobre les quals descansarà la passarel·la avançaven sense complicacions i que en els propers dies ja seran una realitat. Per completar les obres caldrà esperar a l’arribada de l’estructura prefabricada de la passarel·la i el posterior muntatge.
Aquest pas fluvial formarà part de la ruta cicloturista La Ruta dels Llacs entre Lleida i la Pobla i permetrà allargar-la cap al nord seguint el curs de la Noguera Pallaresa fins a arribar a l’estret de Collegats i al Pallars Sobirà.