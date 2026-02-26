Actuacions per conservar l’església de Sant Pere
Per garantir l’estabilitat del temple
L’ajuntament d’Alcanó impulsarà una actuació de conservació i manteniment a l’església de Sant Pere amb l’objectiu de garantir-ne l’estabilitat, seguretat i preservació patrimonial, segons fonts municipals. El projecte preveu actuacions per millorar l’estat dels murs i la coberta, incloent-hi la impermeabilització de les teulades i façanes per evitar filtracions d’aigua, així com la reparació de coronacions i contraforts, el reajuntat de zones degradades amb materials compatibles amb la construcció original.
D’altra banda, també s’hi portaran a terme un seguit de mesures per reduir les humitats i es procedirà a la reparació dels acabats interiors més degradats, la renovació d’arrebossats i pintures i altres elements afectats per la humitat.
L’actuació compta amb una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i té un pressupost total que ascendeix a 53.268 euros, segons les mateixes fonts.
Consolidació i reparació
L’estructura de l’edifici religiós no perilla si es van fent actuacions de consolidació i reparació contínues, van indicar responsables del consistori.