TRIBUNALS
Acusats de contraban d’angules vives de Tàrrega a Àsia
191 quilos valorats en 813.000 euros
La Fiscalia sol·licita condemnes de fins a set anys i tres mesos de presó per a set suposats membres d’un grup criminal acusat de contraban d’angules vives que operava des de Tàrrega. Fa dos anys els van confiscar uns 191 quilos d’aquesta espècie amenaçada per un valor de 813.000 euros la destinació dels quals eren països asiàtics.
Sis dels set investigats porten dos anys empresonats preventivament i ahir l’Audiència de Lleida va acollir una vista per decidir si prorroga la seua privació de llibertat o aplica altres mesures, com van sol·licitar les defenses. El Ministeri Públic va sol·licitar que segueixin a la presó al considerar que hi ha risc de fuga i així es garanteix la seua presència en el judici, que tindrà lloc els dies 1 i 2 de juliol.
Els investigats suposadament adquirien les angules a Portugal, les transportaven fins a una nau a Tàrrega i, posteriorment, les empaquetaven al Prat de Llobregat com si fos un altre producte i les exportaven a països asiàtics obtenint un gran benefici.
Estan imputats per contraban, tràfic d’espècies protegides i organització criminal.