Ajuda del Fons Nuclear per treure la cooperativa del centre de la localitat
L’edifici és de principis del segle XX i ha quedat obsolet per acollir nous projectes
La cooperativa del Cogul tindrà noves instal·lacions, ja que la seu actual, al centre de la localitat, ha quedat obsoleta per a les previsions de creixement de l’entitat. A més, al ser un edifici antic no compleix la normativa d’accessibilitat i seguretat i l’espai està mal aprofitat. Per a això compta amb una subvenció del Govern d’1,3 milions d’euros en el marc dels ajuts dels Fons de Transició Nuclear en el sector privat, segons va explicar el seu president, Gerard Martí.
La construcció de la cooperativa es remunta a la creació del Sindicat Agrícola “Societat del Progrés” l’any 1919. Aquest sindicat va perdurar fins a la Guerra Civil (1936-1939) i el 1950, passada la postguerra, es va permetre la seua nova obertura. Segons Martí, la idea és habilitar una zona de recepció de la matèria primera, les olives, més operativa amb zona de descàrrega, una envasadora i una botiga. A més, la nova nau estarà preparada per a la construcció d’un molí on es pugui produir oli.
En l’actualitat, per elaborar l’Oli Rupestre, la marca local, les olives es premsen a les cooperatives de Maials, principalment, i del Soleràs en algunes ocasions. “La previsió és comptar amb les nostres pròpies instal·lacions”, va explicar Martí. A l’actual campanya s’han arribat a recollir fins a un milió de quilos d’olives en finques de secà, “una xifra que esperem augmentar amb la posada en reg de noves hectàrees de la zona dins del Segarra-Garrigues”, va assenyalar Martí.
La cooperativa és dins de la DO Garrigues. La previsió és que el terreny on s’aixecarà la coooperativa pugui començar a preparar-se aquest estiu, encara que abans serà necessari adequar el projecte previst als afores a la construcció de la carretera de Castelldans a Torrebesses, que s’integra dins de l’Eix de les Garrigues “ja que s’han de respectar les distàncies”, va remarcar.
“No obstant, caldrà agilitzar les obres per adaptar-se als terminis i que el nou equipament estigui llest com més aviat millor”, va dir.
El Cogul és a l’àrea d’afectació de la central nuclear d’Ascó, la qual cosa justifica la concessió d’aquesta ajuda.
Una aliança per a l’exportació de maquinària agrícola
Una subvenció del fons de transició nuclear ha contribuït que el municipi de la Granadella es converteixi en la seu d’una nova empresa que és fruit d’una aliança entre cinc firmes catalanes de maquinària agrària: les lleidatanes Jympa, Gili i Solà i les gironines Juscafresa i AMP Sprayers. Juntes han constituït Jygsa Global Export SL amb la finalitat d’impulsar de manera conjunta les exportacions dels seus respectius productes, especialment als països llatinoamericans.Aquesta nova societat mercantil va rebre fa al voltant d’un mes la visita d’una delegació xilena i el proper mes d’abril espera enviar representants a un primer viatge a Xile a la recerca de nous clients al mercat internacional. De forma paral·lela, la firma treballa en la seua imatge corporativa amb la creació d’un logotip i una pàgina web, entre altres elements. Si bé té la seu social a la Granadella, Jygsa encara no s’ha instal·lat al poble.Aquesta iniciativa es va beneficiar d’una subvenció de 40.950 euros en la passada convocatòria del fons de transició nuclear per a empreses. Firmes lleidatanes es van repartir 4,4 milions.