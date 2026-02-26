La C-28 estarà tancada fins a la setmana vinent entre el cap del port de la Bonaigua i Baqueira per una esllavissada
Un tram d'una escullera de 60 metres de longitud ha cedit i ha envaït la via
El tram d'una escullera de la carretera C-28, entre la població de Baqueira i el cap del Port de la Bonaigua, va cedir ahir a la nit provocant el tancament total de la via. Es tracta d'uns 60 metres de mur de llarg per vuit d'alçada, incloent-hi tant el tram afectat com les zones adjacents on s’ha detectat mobilització de blocs. Pel que fa al trànsit, està previst mantenir la carretera tallada entre Baqueira i el cap del Port fins que la zona estigui assegurada i es pugui habilitar un pas alternatiu amb seguretat. Territori preveu poder obrir el pas alternatiu durant la setmana vinent.
Durant aquest matí s’està treballant per determinar amb exactitud les causes que han provocat el moviment de l’escullera. Cal tenir en compte que la zona es troba coberta de neu.
Afectacions a la circulació
Pel que fa als esquiadors que vulguin anar a l'estació de Baqueira Beret, els que arribin pel Pallars poden accedir als pàrquings de la Peülla o de Bonaigua. Els que arribin per la Val d'Aran, s'hauran de quedar a Baqueira o anar fins a Beret. L'afectació és per les persones que han d'anar del Pallars Sobirà a la Val d'Aran, o a l'inrevés, que hauran de fer la volta pel Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, augmentant considerablement el temps del trajecte.
Els rètols lluminosos que hi ha a la Pobla de Segur, Sort, Esterri d'Àneu i començament del Port de la Bonaigua indiquen que el port està tancat, però són molts els conductors que es planten fins al cap del Port on han de girar perquè no poden passar. Una màquina llevaneu parada al mig de la via i una muntanya de neu evita el pas de curiosos o despistats. Són força els conductors que arriben fins aquest punt fent cas omís dels rètols lluminosos que indiquen que el port està tancat. El mateix passa a la sortida de Baqueira.