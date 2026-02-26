Una dona ferida greu en un accident a Corbins a la retenció per un xoc anterior
Dos cotxes han col·lidit a l'altura de l'Escola Alba i minuts més tard quatre vehicles han xocat per encalç a les cues
Una dona ha resultat ferida greu aquest dijous al matí en un accident múltiple a la C-12 a Corbins i ha estat evacuada pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova. Es tracta d'un xoc per encalç que s'ha produït a les retencions per un sinistre anterior a la mateixa carretera i en què s'hi han vist implicats tres turismes i un totterreny. En l'accident original que ha provocat les cues han col·lidit dos vehicles a prop de l'Escola Alba i cap persona ha resultat ferida.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís del primer xoc entre dos vehicles a les 07.39 hores, des del punt quilomètric 148,4, i del del segon –amb els quatre cotxes implicats i la ferida greu– a les 07.47 h, des del quilòmetre 149,2.