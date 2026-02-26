SERVEIS
Jardins Castelló ultima l’obertura del centre de dia
Visita a la residència de Mollerussa
La residència Jardins Castelló de Mollerussa ha complert el seu primer mes de funcionament amb 24 persones residents. Segons la gerent assistencial, Marta Mitjana, l’arrancada ha estat positiva i la propera setmana començaran a incorporar-se usuaris del centre de dia. L’espai aposta per un model d’atenció centrada en la persona, amb unitats de convivència de 18 places per afavorir un entorn més proper i personalitzat. En l’actualitat hi ha dos unitats actives, i la previsió és continuar desplegant l’estructura de forma progressiva. Mitjana va remarcar que Jardins Castelló és un centre lliure de subjeccions físiques i farmacològiques, amb mesures adaptades per minimitzar riscos. La residència ha iniciat els tràmits d’acreditació per optar a places públiques i n’ha sol·licitat 80 de residència i 30 de centre de dia. Fins que arribi la resolució, el centre confia que pugui activar-se la prestació econòmica vinculada per ajudar a finançar places privades. L’alcalde, Marc Solsona, va celebrar l’obertura de Jardins Castelló i ho va definir com una resposta a una necessitat històrica de la ciutat.