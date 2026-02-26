POLÍTICA
L’alcaldessa de Tàrrega perd la qüestió de confiança i l’oposició estudia una censura
Si en un mes no es presenta una moció amb un altre candidat, el pressupost del 2026 quedarà aprovat automàticament. Junts anuncia converses amb la CUP per donar una alternativa de govern
L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), va perdre ahir la qüestió de confiança vinculada al pressupost municipal del 2026. En un ple extraordinari, l’oposició –amb onze regidors de Junts i la CUP– hi va votar en contra. Només li van donar suport els sis regidors de l’equip de govern, format per ERC i el PSC.
Tanmateix, el pressupost podria quedar aprovat automàticament el 26 de març, sempre que en el termini d’un mes no es presenti una moció de censura amb un candidat alternatiu que compti amb la majoria absoluta del ple (9 dels 17 regidors). Es tracta de la primera vegada en democràcia que Tàrrega vota una qüestió de confiança.
Pijuan va destacar que, “sense pressupost, Tàrrega queda aturada. No es pot portar a terme cap inversió, ni cap nova contractació, ni es poden donar subvencions a les entitats”. L’alcaldessa va dir que “assumeixo el risc perquè Tàrrega no pot esperar”.
“Un pas necessari”
Quant al resultat, va admetre que “era un escenari previsible, però era un pas necessari per poder aprovar el pressupost i la plantilla del 2026, bàsic per tirar endavant el govern municipal”. Finalment, va subratllar que “jo no dimitiré. Soc l’alcaldessa de Tàrrega i faré tot el possible per governar la ciutat com es mereix. Si em volen treure, que em treguin”.
L’oposició va anunciar l’inici de converses per intentar construir una alternativa de govern. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Rosa Maria Perelló, va afirmar que “el ple ha retirat la confiança al govern i això demostra que aquest cicle polític està esgotat”. Va anunciar que el seu grup ha iniciat converses amb la CUP “per responsabilitat, per explorar la possibilitat d’arribar a acords”. Perelló va manifestar que “ara toca construir una alternativa que garanteixi la governabilitat de Tàrrega”.
Per la seua part, la portaveu de la CUP, Laia Recasens, va destacar que “des que vam sortir del govern al juliol, sempre hem estat obertes a negociar i arribar a acords amb tots els grups”. Va lamentar que “el pressupost presentat és unilateral perquè el govern no ha volgut negociar, l’única opció responsable més enllà de governar sense suport, en solitari i imposant”.
Al seu torn, la portaveu del PSC, Laura Tejero, va defensar que “la nostra intenció és que Tàrrega tiri endavant”.
Mecanisme municipal
Superada a Lleida i pendent pròximament a Balaguer
El debat viscut ahir a Tàrrega situa les tres ciutats més grans de Lleida en una situació similar davant de la precarietat de les majories en el govern local. A finals del 2025, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va perdre una qüestió de confiança similar vinculada també al pressupost del 2026, obrint el termini per a una moció de censura. Els partits de l’oposició no la van presentar i, des del gener, la Paeria té comptes. A Balaguer, el PSC de Lorena González governa ara en minoria després de la sortida de Treballem per Balaguer, amb retards en el pressupost del 2026 i risc d’un bloqueig similar.Aquest mecanisme municipal (el de la qüestió de confiança) evita una paràlisi habitual en parlaments (com passa actualment a Catalunya), però també obstaculitza l’avenç de les polítiques, ja que paralitza projectes clau en els respectius municipis.