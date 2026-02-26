FORMACIÓ
L’Institut Mollerussa impartirà un cicle d’FP sobre agroindústria
Respon a la demanda d’empreses locals com Nufri o la Cooperativa d’Ivars. Oferirà 30 places i preveuen que faciliti la creació d’entre 100 i 150 llocs de treball
L’Institut Mollerussa, a la capital del Pla d’Urgell, impartirà el pròxim curs 2026-2027 un cicle mitjà de Formació Professional (FP) dual intensiva orientat al sector agroalimentari i a l’elaboració de productes alimentaris. La iniciativa respon a la demanda empresarial de professionals qualificats en una comarca on més del 20% de la població (28.000 habitants) treballa en aquesta indústria, la qual cosa representa entre 5.000 i 7.000 llocs de treball directes.
El procés de creació del cicle formatiu s’ha completat en tot just tres mesos i destaca com a exemple de col·laboració publicoprivada entre el teixit productiu del territori i la Generalitat. El secretari d’FP, Francesc Roca, va apuntar que ajustar la formació a les demandes del territori genera beneficis per a tots els implicats.
“Quan els cicles responen a sectors amb demanda real augmenten les possibilitats d’inserció laboral. A més a més, les empreses troben professionals qualificats que el mercat requereix de forma immediata”, va dir ahir durant la presentació del cicle a Lleida. Així mateix, el president de l’Associació Empresarial del Pla d’Urgell, Agrupem, Joan Caba, va assenyalar que “fins ara no s’havia posat de relleu la formació adequada per al personal necessari en les línies productives”. “Cal popularitzar aquests llocs de treball entre joves per retenir talent local.”
Els continguts de la nova formació giraran entorn de les matèries primeres en la indústria alimentària, els tractaments de conservació i processaments, tecnologia de processos, la venda i comercialització de productes i les operacions i control de magatzem, a més de manteniment d’equips mecànics i tècnics de seguretat alimentària i de prevenció de riscos.
Es tracta de perfils que les empreses del sector han sol·licitat. Són firmes (entre 50 i 100) que inclouen des de producció primària fins a gammes processades amb forta exportació i valor afegit, com la Cooperativa d’Ivars (pinsos), Nufri (sucs), Grup Jorge (càrnia), Cotecnica o Argal, entre altres.
S’estima que amb aquest cicle es puguin crear entre cent i cent cinquanta nous llocs de treball anuals del sector agroalimentari.