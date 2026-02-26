Nova marca per al turisme
L’ajuntament presenta ‘Seròs, entre terres’ per atreure visitants durant tot l’any. Aquest dissabte comença el programa d’activitats aprofitant la floració dels fruiters
L’ajuntament de Seròs va presentar ahir la seua nova marca turística, Seròs, entre terres, que té per objectiu rellançar la localitat com a destinació turística de referència a la comarca. L’objectiu és desestacionalitzar l’oferta promovent activitats i valors durant tot l’any, més enllà de la floració dels arbres fruiters, la fruita dolça i de qualitat, les festes populars, el patrimoni històric i cultural i la producció d’oli, segons va explicar el regidor de Turisme, Gerard Plaza.
Jose Luis Cunillera, de l’agència OMA, responsable de la imatge gràfica de la nova marca, va indicar que Seròs, entre terres és un concepte que vol captar l’essència de la localitat, ubicada entre paisatges de secà i regadiu, entre el camp i la muntanya. Una proposta que ressalta la diversitat de l’entorn natural i cultural del poble amb l’objectiu de fer-lo destacar com una destinació única i autèntica a descobrir.
A més de la nova marca, l’ajuntament va anunciar el programa de la Floració 2026, que tindrà lloc des d’aquest dissabte fins al 22 de març. Durant aquest període es podrà disfrutar de diverses activitats pensades per a tots els públics com visites guiades pels camps florits, rutes amb bicicleta elèctrica o una degustació de vi entre arbres florits.
Marxa BTT
A més, es portarà a terme la sisena edició de la Marxa BTT Montmaneu494 i un recital de música Camins de Fada al monestir d’Avinganya. També es podrà participar en una sessió de ioga al jaciment de Bovalara a càrrec de Digna Pena. L’ajuntament ha habilitat l’adreça www.florseros.com per fer reserves i consultar horaris i activitats.
Seròs se suma així a diverses poblacions del Segrià i les Garrigues que també aprofiten la floració com a reclam turístic durant tot el mes de març.
Ruta de 8 km per disfrutar de la bellesa del paisatge
Maials acollirà aquest diumenge 1 de març una nova edició de Maials en Flor, una jornada que combina naturalesa, cultura i gastronomia i té com a finalitat posar de relleu el treball del camp coincidint amb la floració d’ametllers i arbres fruiters. L’activitat principal serà una caminada per una ruta d’uns vuit quilòmetres entre fruiters.
Vermut entre ametllers a Castelldans
L’ajuntament de Castelldans se suma a les activitats per promocionar els camps florits i el proper 15 de març organitza una caminada i vermut entre ametllers florits per la petita Califòrnia, segons el consistori. Sortirà de la plaça Catalunya i es faran dos recorreguts, un de més llarg i un altre de més curt. A les 11 es distribuiran refrigeris i a les 12.30 es preveu l’arribada de nou a la plaça on hi haurà una actuació infantil.