Nova planta solar i la quarta es farà al març
Ubicada a Llardecans, ha costat 438.000 euros. L’última, a Seròs, estarà llesta l’octubre d’aquest any
La conselleria d’Agricutltura ha finalitzat la instal·lació d’una nova planta fotovoltaica de 276 kWp a l’estació de bombatge de la comunitat de regants del Segrià Sud situada al municipi de Llardecans, segons va explicar el seu president, Joan Sabaté. Representa un nou pas en la transició energètica del sector agrari i en la reducció del cost en energia elèctrica del reg. Aquesta nova planta ha costat 438.984 euros. Per la seua part, els regants duran a terme actuacions complementàries aportant el 15% d’aquest import, segons l’acord amb la Generalitat.
Aquesta és la tercera instal·lació fotovoltaica del sistema. La primera es va implantar el 2019 i el 2023 es va executar una segona a l’estació de bombatge de Seròs. Quedarà per construir-ne una quarta de localitzada també en aquest municipi del Baix Segre que es començarà el proper mes de març i ha d’estar llesta l’octubre d’aquest any, va explicar Sabaté.
Les obres van ser entregades el passat dia 16 d’aquest mes i s’emmarquen dins de les intervencions per a la millora de l’eficiència energètica a través d’usos d’energies renovables per les comunitats titulars d’infraestructures de regadiu.
Aquest projecte s’integra en el programa del Feder de Catalunya per als anys 2021 fins al 2017 que té un pressupost total de 17 milions i un cofinançament de 5,87 milions, segons la conselleria d’Agricultura.
La comunitat de regants del Segrià Sud inclou un total de 6.189 hectàrees dels municipis d’Almatret, Llardecans, Maials, Seròs i Torrebesses i té la captació a l’Ebre, en concret a l’embassament de Riba-roja, on s’ubica l’estació de bombatge. Compta amb cinc basses de regulació per proveir tota l’extensió del reg per degoteig.
Ampliació pendent
Queda pendent l’ampliació de la seua superfície amb 2.500 hectàrees més ara de secà que no serà possible incloure fins que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) redacti un nou pla de conca i defineixi els nous regs a partir del 2027.