POLÍTICA
El Parlament avala el Conselh com més que una corporació local
La Cambra aprova la llei que reconeix Aran com un territori singular
El Parlament de Catalunya va aprovar ahir la llei sobre el Reconeixement de la Val d’Aran, que garanteix que el reconeixement legal de la seua singularitat tingui una aplicació pràctica i efectiva dins del marc normatiu català.
La síndica d’Aran, Maria Vergés, va explicar que el d’ahir va ser un “dia històric”, ja que l’aprovació d’aquesta llei suposa que la Val i la seua màxima institució, el Conselh Generau, deixin de ser assimilats jurídicament i administrativament a una administració local, fet que contradiu el mandat de l’Estatut i de la llei de Règim Especial de la Val d’Aran.
D’aquesta manera, malgrat que la Val i el Conselh comptaven ja amb un reconeixement clar, ser assimilats amb ens locals ordinaris, aplicant automàticament la normativa definida per a l’àmbit municipal, comportava greus problemes en el seu funcionament institucional, règim pressupostari, gestió econòmica i exercici de les seues competències.
En aquest sentit, Vergés va insistir que “hem fet el pas definitiu perquè el reconeixement de la singularitat aranesa sigui útil de veritat per a la nostra ciutadania i consolidi l’autonomia política d’Aran i, per tant, la garantia dels serveis públics al nostre territori”.
El pressupost, pendent dels comptes catalans
La síndica d’Aran, Maria Vergés, va anunciar que l’acord de finançament entre el Conselh Generau i la Generalitat està molt perfilat i que la xifra final serà propera als 43 milions d’euros, amb un increment de més de 4 milions respecte al finançament actual, a l’espera d’acabar d’acordar les qüestions relacionades amb la participació en els tributs de la Generalitat. Tanmateix, aquest acord depèn que el Govern aconsegueixi aprovar els seus comptes, per la qual cosa Vergés va cridar a la responsabilitat dels grups parlamentaris catalans perquè Catalunya aprovi els seus pressupostos.Per la seua part, el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, va afirmar que “és una setmana molt important per a la Val” perquè s’ha reforçat la seua singularitat i se l’ha “dotat de més garanties jurídiques”, però va reconèixer que “no tenir pressupostos dificulta molt tancar” el pacte pels pressupostos aranesos.