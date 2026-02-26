Promoció dins d’‘España en Floración’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va participar dilluns com a ponent en la jornada tècnica sobre desenvolupament rural, turisme i floració Mula Flor2026. Donde nace la primavera, celebrada a Mula, Múrcia. Pujol va intervenir en la taula redona España en Floración, en la qual es van compartir experiències i bones pràctiques entorn de l’impuls del turisme natural i la dinamització econòmica dels pobles rurals a través dels paisatges en flor. Ambdós municipis formen part del Tour España de Flor en Flor i del projecte España en Floración, destinat a promoure la cooperació entre municipis que tenen floració com a motor de desenvolupament. Aitona celebrarà al març el tercer fòrum Floració, motor de desenvolupament rural. El municipi ha avançat a aquest dissabte, 28 de febrer, la campanya del Fruiturisme, que s’allargarà fins a finals de març.