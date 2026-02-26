Relleu en la venda del pa
Un família de la Fatarella s’ha fet càrrec del casal social i supleix l’alcalde en aquesta tasca. La botiga del poble, a punt per adjudicar-se els propers mesos després de renovar-se el local
Una família de la Fatarella (Tarragona) està a càrrec des de fa una setmana del casal social que ofereix els serveis de bar i menjador social. Són ells els que s’encarreguen ara d’enfornar i vendre el pa, una tasca de què s’havia fet càrrec l’alcalde, Òscar Acero, després que el forner hagués de tancar la fleca. El bar del casal es va tancar a finals de l’any passat per problemes mèdics dels seus responsables. Acero va assegurar que ben aviat reprendran el menjador, una prestació que el consistori va posar en marxa fa quatre anys amb menús econòmics per als jubilats.
L’alcalde, taxista de professió, va assumir les tasques de forner fa mes i mig. “Els vaig demanar als nous responsables del bar que es fessin càrrec de la venda del pa i hi van accedir, ja que a mi em suposava molta feina.” Acero espera que el titular de la fleca es recuperi i torni a fer-se càrrec del forn en un mes o mes i mig, va remarcar.
La fleca va reobrir el gener del 2023 després d’estar un any tancada. Va estar inactiva més de quinze anys fins que, el 2020, es va contractar una família que després va abandonar la població.
Acero també s’encarrega cada dimecres de portar gratis al seu taxi els veïns que ho sol·liciten a Flix (Tarragona) per a les seues compres setmanals, ja que el poble no té botiga de queviures.
L’ajuntament va finalitzar l’any passat els tràmits per adquirir el local on obrirà una nova botiga durant el primer trimestre d’aquest any, segons la previsió del consistori.
El projecte per renovar el local està pendent les obres de renovació del local. Una vegada Bovera obri aquest comerç, el primer edil deixarà de fer aquests viatges setmanals gratuïts. Va començar a prestar aquest servei el juny del 2024 i des d’aleshores ha fet desenes de trajectes. Estan pensats principalment per a la tercera edat, encara que qualsevol pot demanar-los. Per gestionar els queviures s’obrirà una convocatòria perquè s’hi apuntin tots els interessats.
Nínxols prefabricats
En un altre ordre de coses, l’ajuntament de Bovera està instal·lant una trentena de nínxols prefabricats, ja que, segons l’alcalde, no hi ha oferta i sí demanda, en concret de tres o quatre famílies, va indicar Acero. La inversió s’acosta als 20.000 euros i la intenció és que estiguin llestos com més aviat millor, ja que és una obra poc complicada.
D’altra banda, l’ajuntament ha denunciat davant dels Mossos un acte vandàlic contra una de les càmeres de seguretat que vigilen l’entrada i la sortida al poble.