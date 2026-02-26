El Remember Festival de l’aeroport, a Torrefarrera
Després de suspendre’s el 2024 a Alguaire, serà diürn . Amb capacitat per a 3.500 persones i vint actuacions programades
Torrefarrera acollirà pròximament l’Airport Remember Festival, una proposta centrada en la música electrònica de les dècades dels 90 i 2000 que recupera l’esperit de les antigues edicions d’Airport Festival. La primera edició es va celebrar a l’aeroport d’Alguaire el 2023 amb gran èxit de públic i la del 2024 es va haver de suspendre a causa d’un fort vendaval que va obligar a tornar l’import de les entrades. Ara se celebrarà a Torrefarrera en una nova etapa i amb un format adaptat apostant per un model diürn integrat als espais que ofereix la localitat. El festival començarà a les 18.00 hores en format vespertí i s’allargarà fins a les 4 de la matinada de diumenge, seguint la dinàmica d’altres festivals europeus, segons l’organització.
El cartell inclourà vint actuacions i un gran desplegament visual amb artistes destacats com Kate Ryan, referent internacional de l’escena del dance dels anys 2000.
L’aforament màxim previst és de 3.500 persones. L’organització desplegarà un ampli dispositiu de seguretat, control dels accessos i neteja, així com una gran zona d’estacionament habilitada per facilitar l’entrada i sortida de visitants.
Dos escenaris
El festival comptarà amb dos escenaris, un d’ubicat al pavelló municipal i un altre a l’exterior, així com una àrea de restauració amb food trucks i un espai chill out per oferir diversos ambients als assistents.
L’Associació de Joves Lo Jovent col·laborarà amb l’organització, conjuntament amb l’ajuntament. Fruit d’aquesta col·laboració s’ha aconseguit una oferta bonificada per als veïns de la localitat. Tant l’organització com el consistori valoraran l’impacte i l’encaix del festival una vegada finalitzat, amb la intenció de garantir la seua continuïtat. D’aquesta manera Torrefarrera reforça la seua proposta pels esdeveniments culturals i musicals de qualitat.