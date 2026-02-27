Amplien la zona verda d’aparcament limitat a tot el nucli antic
Totes les places d’aparcament de vehicles del nucli antic de Solsona seran zona verda d’estacionament limitat, que implica una restricció a una hora màxim en horari comercial encara que és gratuït. En canvi, de les nou de la nit fins a les vuit del matí següent tan sols hi poden aparcar els veïns dels carrers del centre històric. Aquesta mesura es va iniciar l’any 2017 i recentment s’ha ampliat al carrer dels Escolapis i la plaça de Sant Roc, mentre que la setmana que ve s’estendrà a la travessia dels Dominics.
Centre emmurallat
Després d’aquesta última actuació, tot el nucli emmurallat tindrà la mateixa categoria quant a aparcament. L’objectiu d’aquesta mesura és afavorir la rotació de vehicles durant el dia per potenciar l’activitat comercial i resevar places per als veïns en horari nocturn, va explicar la regidora de Governació, Esther Espluga. L’aparcament és gratuït però la infracció de les limitacions implica multes de 90 euros, si bé poden anul·lar-se pagant sis euros en les primeres 48 hores.
D’altra banda, Espluga va recordar que per aparcar en horari nocturn al nucli antic és necessari comptar amb la nova targeta de resident, que s’ha de renovar abans de l’abril.